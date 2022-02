کمیشن نے بدھ کو سنگھ کو وجہ بتاو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کے رکن اسمبلی کے انتخابی ضابطہ اخلاق، BJP MLA Violated the Electoral Code of Conduct تعزیرات ہند اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعات کی پہلی نظر میں خلاف ورزی کی ہے۔

کمیشن نے اس ویڈیو کا حوالہ دیا جس میں سنگھ مبینہ طورپر رائے دہندگان کو دھمکاتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ کمیشن نے نوٹس میں لکھا کہ 24گھنٹے کے اندر سنگھ اپنی وضاحت دیں Raja Singh should Give his Explanation within 24 Hours نہیں تو کمیشن ا ن کے خلاف مناسب کارروائی کرے گا۔

خیال رہے کہ راجہ سنگھ نے 15 فروری کو ایک ویڈیو جاری کرکے اترپردیش کے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اترپردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہوگا، نہیں تو ریاست چھوڑ کر بھاگنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے، ان سے کہوں گا کہ یوگی نے ہزاروں جے سی بی بلڈوزر منگوا لئے ہیں۔