حیدرآباد: مجلس اتحاد المسلین کے صدر و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے شان رسالت ﷺ میں گستاخی پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راجہ سنگھ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس سے مسلمانوں کو شدید روحانی تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کے نزدیک حضور ﷺ کی محبت جان سے بھی زیادہ ہے اور اسی سے ایمان کا دار و مدار ہے اور رسول اللہ ﷺ ہمارا دل ہے، جان بوجھ کر یہ ویڈیو جاری کیا گیا تاکہ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار ہو۔ BJP attempts to create a communal atmosphere in Hyderabad

بی جے پی کی حیدرآباد میں فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش اویسی

یہ بھی پڑھیں:

اویسی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں گنیش کا جلوس اور ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں مسلمان جلوس نکالتے ہیں ان دونوں مواقع پر فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ مجلس نے تلنگانہ کے اسپیکر کو ایک لیٹر روانہ کیا جس میں راجہ سنگھ کی رکنیت کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ Remarks Against Prophet۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی رکن اسمبلی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسپیکر کو حق ہے کہ وہ اس ممبر کو معطل کریں اور اس کے خلاف مناسب کارروائی کریں۔ Raja Singh MLA membership should be suspended



یہ بھی پڑھیں: Over Remark on Prophet گستاخیٔ رسول کے خلاف حیدرآباد میں احتجاج جاری، پولیس نے اولڈ سٹی میں پٹرول پمپس بند کروائے

اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ راجہ سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ شہر میں دوسرے دن بھی احتجاج جاری ہے۔ سٹی پولیس نے بدھ کے روز پرانے شہر کے کچھ حصوں میں تمام پٹرول پمپس کو بند کردیا کیونکہ گوشہ محل سے بی جے پی کے اب معطل ایم ایل اے راجہ سنگھ کے خلاف ان کے مبینہ متنازعہ ریمارکس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔

یاد رہے کہ ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد کے پرانے شہر میں حالات کشیدہ ہیں۔ پرانے شہر کے میرچوک، گوشہ محل اور چار مینار کے متعدد علاقوں میں رپیڈ ایکشن فورسز تعینات کی گئی ہے۔ پولیس نے شالی بندہ سے چندرائن گٹہ سرکل تک مارچ کیا۔ پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ ساؤتھ زون میں دکانیں اور دفاتر رات 8 بجے بند کرائے جائیں۔ RAF forces deployed in Hyderabad

بی جے پی کے معطل ایم ایل اے راجہ سنگھ کے نازیبا تبصرہ کے خلاف حیدرآباد کے پرانے شہر میں احتجاج جاری ہے۔ صبح پولیس نے شالی بنڈہ میں احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ریپڈ ایکشن فورس کے ساتھ پرانے شہر پہنچ گئی ہے۔ پولیس چارمینار کے متعدد علاقوں میں فلیگ مارچ کرے گی۔ ڈی سی پی سائی چیتنیا نے کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ منڈل زون میں کسی بھی ریلی کی اجازت نہیں ہے۔ Remarks on Prophet Muhammad

راجہ سنگھ کے متنازع تبصروں کے تناظر میں پرانے شہر میں کل رات سے ہی راجہ سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔ چارمینار، مدینہ، چندرائن گٹہ، بارکس، سٹی کالج اور دیگر علاقوں میں کثیر تعداد میں لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے اور راجہ سنگھ کے خلاف نعرے بازی کی۔ جس کی وجہ سے آج بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ کرائم برانچ کے اے سی پی اے آر سرینواس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پٹار گھاٹی کے کارپوریٹر سہیل قادری شالی بنڈہ میں ایک ریلی میں شرکت کے لیے جارہے تھے تبھی پولیس نے انہیں روک دیا۔

اس موقع پر کشیدگی کا ماحول تھا۔ جب کہ پولیس نے احتجاج کرنے والے 31 افراد کو گرفتار کر کے کنچن بھاگ پی ایس لے گئی۔ اسی دوران دوپہر میں پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریلیوں کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم صبح کے وقت شالی بندہ میں احتجاج کے پیش نظر پولیس نے پیشگی ریپڈ ایکشن فورس کو تعینات کر دیا۔رات کے وقت بھی پرانے شہر کے اطراف میں اضافی پولیس فورس تعینات کی جائے گی۔ 20 more arrested at Shalibanda



اسی درمیان حیدرآباد سٹی پولیس نے بدھ کے روز پرانے شہر کے کچھ حصوں میں تمام پٹرول پمپس کو بند کردیا کیونکہ گوشہ محل سے بی جے پی کے اب معطل ایم ایل اے راجہ سنگھ کے خلاف ان کے مبینہ متنازعہ ریمارکس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ BJP MLA Raja Singh Remark۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر جاری احتجاج کے دوران پولیس نے حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں پٹرول پمپس کو بند کر دیا کیونکہ احتجاج جاری ہے۔ چارمینار ابھی کے لیے کھلا ہے لیکن اگر کوئی بڑا احتجاج ہوا تو اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (ASI) نے واضح کیا کہ چارمینار کو زائرین کے لیے فی الحال کھلا رکھا گیا ہے، لیکن کسی بڑے احتجاج یا جھڑپ کی صورت میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ Protests continue in Hyderabad against Remark on Prophet Mohammed Police shut down petrol pumps in Old City

یہ بھی پڑھیں:

منگل کو بی جے پی کے معطل ایم ایل اے راجہ سنگھ کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں جھڑپوں میں ایک پولیس سب انسپکٹر سمیت چار افراد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے، پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے تبصرے پر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے، ساری رات کئی ریلیاں نکالیں۔ سب سے بڑا جلسہ شالی بندہ میں منعقد ہوا۔ مٹھی بھر مسلم مظاہرین کو بھی مبینہ طور پر مارا پیٹا گیا جب انہوں نے گوشہ محل پہنچنے کی کوشش کی۔ Raja Singh remark against Prophet Mohammad

راجہ سنگھ کو حیدرآباد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد منگل کو ضمانت ملنے کے بعد مظاہرے شروع ہوئے۔ جس کے بعد تشدد کے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے۔ مسلم نوجوانوں کے گروپ پرانے شہر میں بدھ کی درمیانی رات بھر احتجاجی ریلیاں نکالتے رہے۔ صبح تین بجے کے قریب ان میں سے کچھ نے گوشہ محل کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اس کوشش کو روک دیا۔

صورتحال پر قابو پانے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس، ریاستی پولیس اور آرمڈ ریزرو کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا ہے۔ منگل کی رات، سینئر پولیس حکام نے بھی نوجوانوں کو مسلم جنگ پل سے واپس لوٹنے پر راضی کرنے میں کامیابی حاصل کی جب انہوں نے گوشہ محل پہنچنے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا، جنہوں نے راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔

جنکشن پر راجیش میڈیکل ہال کے قریب شالی بندہ میں سب سے بڑا احتجاج منظم کیا گیا۔ کئی مقامات پر راجہ سنگھ کے پتلے جلائے گئے۔ گوشہ محل حلقہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایم ایل اے راجہ سنگھ کو پارٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پارٹی سے منگل کو معطل کر دیا گیا۔ اس نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس نے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کیے اور اسے "مزاحیہ" قرار دیا۔

بی جے پی سے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے توہین رسالت معاملے میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہرحیدرآباد کے کمشنر پولیس آفس سمیت کے کئی حصوں میں بڑے پیمانہ پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو گرفتار کرلیا ہے۔ BJP MLA Arrested Over Remark on Prophet

قبل ازیں حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل سے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے پیغمبر اسلامﷺ کے خلاف توہین آمیز تبصرہ پر مسلمانوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شہر کمشنر پولیس آفس سمیت شہر کے کئی حصوں میں بڑے پیمانہ پراحتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے راجہ سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ BJP MLA Raja Singh Remarks on Prophet Muhammad

پورا معاملہ کیا ہے

در اصل راجہ سنگھ نے گزشتہ دنوں اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے شو کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں پیغمبر اسلامﷺ کے خلاف نازیبا تبصرہ کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس کے بعد پولیس نے بی جے پی رہنما کو گرفتار کر لیا۔ وہیں دبیرپورہ پولیس اسٹیشن میں راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو گرفتار کرلیا ہے، لیکن کورٹ کی ہدایت کے بعد انہیں رہا کردیا گیا۔ جس پر مسلمانوں کے جذبات اور برانگیختہ ہوگئے۔ BJP MLA Arrested Over Remark on Prophet۔

پولیس کے مطابق راجہ سنگھ کے خلاف ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ زون کے کئی تھانوں میں شکایتیں درج کرائی گئی تھیں۔ دبیر پور پولیس انسپکٹر جی کوٹیشور راؤس نے کہا کہ انہیں راجہ سنگھ کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ بی جے پی ایم ایل اے نے مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کیا ہے۔

مزید پڑھیں:۔ BJP MLA Arrested Over Remark on Prophet توہین رسالت معاملے میں بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ گرفتار

راجہ سنگھ کے خلاف آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی، جس میں مذہب کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی کارروائیاں، جس کا مقصد کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرکے اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور دوسروں کو مجرمانہ دھمکیاں دینا شامل ہے۔

وہیں رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے شان رسالت ﷺ میں گستاخی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں‘۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے اور حیدرآباد میں امن وامان بگاڑنا چاہتی ہے‘۔ اویسی نے مزید کہا کہ بی جے پی ہندوستان کے سماجی تانے بانے کو ختم کردینے کا خواب دیکھ رہی ہے۔

بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی معطلی

مسلمانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد تلنگانہ کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو بی جے پی ہائی کمان نے پارٹی معطل کردیا ہے۔ بی جے پی رہنما راجہ سنگھ کو منگل کو پیغمبر اسلام کے خلاف متنازعہ تبصرہ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازعہ تبصرے کی وجہ سے بی جے پی کی مرکزی سنٹرل ڈسپلنری کمیٹی نے انہیں پارٹی معطل کر دیا۔ بی جے پی نے ان سے 10 دن کے اندر اس معاملہ میں جواب طلب کیا ہے۔