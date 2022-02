حیدرآباد کے نجی تعلیمی ادارے سوئیکار اکیڈمی آف ریہیبلیٹیشن سینٹر نے برقعہ پر پابندی سے اطلاعات پر وضاحت Explanation of Information on Ban on Burqa کی ہے۔

سوئیکار اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر ہنمنت راؤ کی جانب سے برقعہ پر پابندی عائد کئے جانے کی شکایت Complaint of Ban on Burqa ایک طالبہ کی جانب سے ٹویٹر پر کی گئی تھی۔

اس ٹوئٹر پوسٹ کے بعد عوام نے شدید غصہ اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوئیکار اکیڈمی کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

سوئیکار اکیڈمی آف ریہیبلیٹیشن سینٹر سکندرآباد کے صدر نشین نے وضاحت دی ہے کہ انہوں نے حجاب یا برقعہ پر پابندی نہیں لگائی بلکہ انھوں نے یہ کہا تھا کہ طالبات اپنی شناخت کے اظہار کے لیے اپرون پہنیں اور شناختی کارڈ گلے میں ڈالیں۔ کسی کو برقعہ یا حجاب میں آنے سے نہیں روکا گیا یہ الزام سراسر غلط ہے۔

یو این آئی