حیدرآباد: مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد MBT spokesperson Amjadullah Khan Khalid نے راجہ سنگھ کی جانب سے شان رسالت ﷺ میں گستاخی پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ شان رسالت ﷺ میں گستاخی قابل قبول نہیں۔ Remark on Prophet. انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ سنہ 2000 میں کارپوریٹر منتخب ہوا اور 2014 میں رکن اسمبلی۔ 2014 سے 2022 تک راجہ سنگھ نے جتنی بھی مرتبہ تقاریر کی ہیں ہر ایک تقریر میں متنازعہ بیان دیا ہے جس پر اس کے خلاف مقدمات درج ہوتے رہے ہیں۔ Arrogance is not acceptable in the glory of the Prophet (peace be upon him) Amjadullah Khan Khalid

شان رسالت ﷺ میں گستاخی قابل قبول نہیں امجد اللہ خان خالد

یہ بھی پڑھیں:

خان نے مزید کہا کہ راجہ سنگھ صرف متنازعہ بیانات کے لیے ہی نہیں بلکہ لوٹ مار اور دیگر جرائم میں بھی ملوث رہا ہے اور ان تمام جرائم میں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، اگر اس سے پہلے ہی اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی'۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا کوئی ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جہاں راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو۔ اس دوران انہوں نے تلنگانہ حکومت پر بھی سخت نکتہ چینی کی۔



انہوں نے کہا کہ اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی، کہیں نہ کہیں راجہ سنگھ کے تئیں نرم رویہ اختیار کیا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے وقت پولیس کا رویہ انتہائی نرم تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی مسلم لیڈر یا کوئی مسلم شخص ہوتا تو اس کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا۔ خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔