چنئی: تمل ناڈو کے وزیر صحت ایم اے سبرامنیم نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پریا (17) جو کہ ایک کالج کی طالبہ اور ایک فٹ بال کھلاڑی ہے، نے 7 نومبر کو پیریار نگر میں سرکاری پیریفیرل میں اپنے دائیں گھٹنے کے آرتھروسکوپک لگمنٹ کا علاج کروائی تھی۔

سرجری میں پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کی دائیں ٹانگ کو کاٹنا پڑا، جس کے بعد پریا کو جدید ترین علاج کے لئے راجیو گاندھی گورنمنٹ جنرل ہسپتال (آر جی جی جی ایچ) منتقل کیا گیا۔ پریا کا منگل کی صبح متعدد اعضاء کی خرابی کے بعد انتقال ہو گیا۔ سبرامنیم نے کہا کہ گورنمنٹ پیریفرل ہسپتال کے دو ڈاکٹروں کو ہیلتھ لاپروائی کے الزام میں زیرتفتیش رکھا گیا ہے۔

وہ پیچیدگیوں کی رپورٹ پہلے ہی بھجوا چکے ہیں جس کی تصدیق غفلت کی تحقیقات کے لئے بنائی گئی ہیلتھ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی ہوئی ہے۔سبرامنیم نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔وزیر صحت نے مرنے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے اور متوفی کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔