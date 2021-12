چنئی: محکمہ انکم ٹیکس نے 21 دسمبر کو فلم پروڈیوسر زیویئر برٹو کے گھر پر چھاپہ مارا۔ وہ اداکار وجے کے کزن ہیں اور جوزف وجے، انہوں نے فلم ماسٹر (2021) کو پروڈیوس کیا produced Master(2021) ہے جس میں، جوزف وجے Joseph Vijay، وجے سیتھوپتی اور مالاویکا موہنن نے اداکاری کی ہے۔

محکمہ انکم ٹیکس کے اہلکاروں نے شیاؤمی کمپنی Xiaomi سے متعلق 25 مقامات پر چھاپہ مارا جس میں Xavier Britto کا گھر بھی شامل ہے۔

ذرائع کے مطابق زیویئر برٹو Xavier Britto کی کمپنی چین کی شیاؤمی کمپنی Xiaomi کے اسپیئر پارٹس کی برآمد اور درآمد میں ملوث ہے جس کی بنیاد پر محکمہ انکم ٹیکس کے حکام نے شیاؤمی کمپنی Xiaomi سے متعلق 25 مقامات پر چھاپے مارے جس میں Xavier Britto کے گھر بھی شامل ہیں۔