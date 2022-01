یوم جمہوریہ کی تقاریب سے قبل جموں و کشمیر کے دارالحکومت سرینگر میں آج شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں پولیس اور سیکورٹی فورسیز کے دستوں نے فل ڈریس ریہرسل کا اہتمام کیا۔ جس میں کشمیر کے صوبائی کمشنر پنڈورنگ پولے نے فورسیز سے سلامی لی۔ Police full dress rehearsal in view of Republic Day at Sher-e-Kashmir Cricket Stadium۔

ویڈیو دیکھیے۔

تقریب کے دوران پولیس اور سیکورٹی کے دستوں کے علاوہ کلچرل اکادمی کی جانب سے کلچرل پروگرام پیش کئے گئے، جو یوم جمہوریہ کے موقع پر پیش کئے جائیں گے۔

یوم جمہوریہ کے پیش نظر سیکورٹی سخت

افسران نے لیا جائزہ

فل ڈریس ریہرسل کی تقاریب کو پر امن طریقے سے منانے کے لئے اسٹیڈیم کو سیکورٹی حصار میں تبدیل کیا گیا ہے۔ Security forces cordoned off Sher Kashmir Cricket Stadium۔ اسٹیڈیم کے اردگرد یوم جمہوریہ کی تقاریب منانے تک سخت سیکورٹی انتظامات کئے گئے ہیں اور سنوار سے لال چوک آنے والے عام راستے کو لوگوں کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔صوبائی کمشنر پنڈورنگ پولے State Commissioner Pandoring Polly نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یوم جمہوریہ کی تقاریب کو سرینگر اور دیگر اضلاع میں پر امن طریقے سے منانے کے لئے سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات عمل میں لائے گئے ہیں اور کسی بھی عناصر کو ماحول بگاڑنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔



انہوں نے مزید کہا کہ سیکورٹی انتظامیہ نے سرینگر اور دیگر ضلع صدور میں سیکورٹی کا جائزہ لیا ہے تاکہ کوئی بھی کوتاہی نہ ہو۔

ریہرسل پروگرام میں کلچرل پروگرام پیش کئے گئے۔

معلوم ہو کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد تیسری یوم جمہوریہ کی تقریب ہے جو صدر راج میں منعقد کی جائے گی۔