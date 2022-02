وادیٔ کشمیر کے دوسرے علاقوں میں کوئی ہڑتال نہیں۔ نجی ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چل رہا ہے اور سرکاری دفاتر کھلے ہیں۔ ماضی میں اس دن پر علیحدگی پسندوں کی جانب سے عام ہڑتال کی کال دی جاتی تھی لیکن 5 اگست 2019 کے بعد حکام نے ہڑتالی عمل، احتجاج اور اسکی تشہیر پر پابندی لگائی ہے۔ Partial shutdown marks Maqbool Bhat’s death anniversary



مقبول بٹ کی برسی پر سرینگر میں کاروبار زندگی متاثر

سرینگر کے پائین شہر کے کئی علاقوں میں دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت بھی متاثر رہی تاہم نجی گاڑیاں معمول کے مطابق سڑکوں پر نظر آرہی ہیں۔ شہر کے دیگر علاقون میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق چل رہا ہے۔







حکام نے کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی ہے۔



حکام نے یہ احتیاطی تدابیر جمعہ کے ساتھ ساتھ علیحدگی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کی 38 ویں برسی کے پس منظر میں کی ہیں ۔





محمد مقبول بٹ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانیوں میں سے ایک تھے جنہیں حکومت ہند نے 1984 میں آج ہی کے دن دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی تھی۔ان پر ایک سراغ رساں ادارے کے اہلکار کو قتل کرنے کا الزام تھا ۔ اسوقت جموں و کشمیر میں فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی۔

گوکہ 1984 میں مقبول بٹ کو تختۂ دار پر چڑھانے کے واقعے کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی تاہم کشمیر میں 1989 کے بعد ہرسال 11 فروری کو عام ہڑتال کی جاتی تھی اور علیحدگی پسند مقبول بٹ کی باقیات انکے لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔



پھانسی کے بعد مقبول بٹ کے جسد خاکی کو تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا ہے۔





علیحدگی پسند مقبول بٹ کو اپنا آیڈیل تصور کرتے ہیں ۔ حکام نے 2018 میں لبریشن فرنٹ پر پابندی عائد کی ہے اور اسکے سربراہ محمد یاسین ملک بھی تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ ملک پر سرینگر میں چار ہوا بازوں کو ہلاک کرنے کا لزام ہے۔



کشمیر میں 9 فروری کو بھی کوئی عام ہڑتال نہیں کی گئی۔ اس دن پارلیمنٹ حملے میں ملوث محمد افضل گورو کی برسی تھی۔ گورو کو بھی مقبول بٹ کی طرح 2013 میں تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی جس کے بعد کشمیر میں کئی ہفتوں تک کرفیو نافذ کیا گیا۔



واضح رہے کہ علیحدگی پسندوں نے ان ایام کے پس منظر میں ہڑتال کرنے کی کوئی اپیل جاری نہیں کی تھی۔ حریت کانفرنس کے ایک بیان محمد مقبول بٹ اور افضل گورو کے بارے میں کہا گیا کہ عوام اور قیادت کی طرف سے حق خودارادیت کے حصول کیلئے دی گئی قربانیوں کی تاریخ نہ صرف شاندار ہے بلکہ ناقابل فراموش ہے۔



حریت نے کہا کہ حالات کے نشیب و فراز اور اتار چڑھائو سے ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

واضح رہے کہ کشمیر میں 2019 کے بعد جب سے ریاستی درجہ ختم کرکے خطے کو دو مرکزی زیر انتطام علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حکام نے علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے جبکہ اکثر علیحدگی پسند جماعتوں کے رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ سرینگر سے شائع ہونے والے اخبارات میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں سے متعلق کوئی بیان شائع نہیں ہوتا ہے۔