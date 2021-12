جموں و کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سرینگر میں بدھ کے روز تقریباً 30 برس بعد 120 برس پرانے سینٹ لوکس گرجا گھر میں گھنٹیوں کی آواز سنائی دی گئی۔ کشمیر کے قدیم ترین چرچوں میں سے ایک ہے، کرسمس سے عین قبل Ahead of Christmas in Srinagar بدھ کو تین دہائیوں کے بعدکھول دیا گیا۔

سرینگر: سینٹ لوکس گرجا گھر میں 30 برس بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا

کرسمس سے چند روز قبل آج اس گرجا گھر میں اجتماعی دعا کا اہتمام Mass prayer at the Saint Lukes churchکیا گیا۔ اس گرجا گھر کو 90 کی دہائی کے دوران وادی میں بڑھتی عسکری کاروائی Militancy in the valley in the 1990s کے پیش نظر بند کیا گیا تھا۔ شہر کے ڈل گیٹ علاقے میں واقع اس گرجا گھر میں اگرچہ آج ابتدائی اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا تاہم عوام کے لیے اس کو آئندہ روز کھولا جائے گا۔

ڈاکٹر ارنسٹ اور ڈاکٹر آرتھرنیو کی جانب سے تعمیر کیے گئے اس گرجا گھر کو 12 دسمبر 1896 کو لاہور کے بشپ نے وقف کیا تھا۔

وادی میں عیسائی آبادی Christian population in the valley عام طور پر ہولی فیملی کیتھولک چرچ، رومن کیتھولک چرچ ایم اے روڈ میں اتوار کے اجتماعی دعا اور کرسمس کے اجتماعی دعا کے لیے جاتی ہے۔