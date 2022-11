سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے صحافیوں کو آن لائن دھمکیوں کے سلسلے میں جمعرات کو وادی کے تین اضلاع میں مختلف مقامات پر چھاپے ماری کی۔ سرینگر پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چھاپے سرینگر، بڈگام اور پلوامہ اضلاع میں مارے جا رہے ہیں۔ Police Raids Houses of Several Journalists in Probe Against Online Threats

پولیس کا کہنا تھا کہ یہ تلاشی اسی معاملے میں کچھ دن پہلے کی گئی تلاشیوں سے حاصل ہونے والی جانکاری کے بنا پر کی جارہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ چند روز قبل پولیس کی جانب سے وادی کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے تھے جس کے بعد 12 افراد کو پوچھ تاج کے لیے بھلایا گیا تھا اور یہ پوچھ گچھ تب سے ہر روز کی جا رہی ہے۔

ایک سینئر پولیس افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "جن گھروں کی آج تلاشی لی گئی ان میں سرینگر کے رہنے والے صحافی شوکت احمد موٹا، ایڈوکیٹ خاکسار ندیب عدنان، اور صحافی ثاقب حسین مگلو، پامپور میں حاجی حیات کا گھر اور سرینگر میں اُن کے دفتر (کشمیر ریڈر)، بڈگام میں صحافی اشفاق ریشی، آصف ڈار (بیرون ملک مقیم)شامل ہیں۔"

اُن کا مزید کہنا تھا کہ" سری نگر پولیس نے ان چھاپوں کے دوران موبائل، سی ڈیز، دیگر ڈیجیٹل آلات، دستاویزات، بینک کے کاغذات کے علاوہ دیگر مشتبہ کاغذات بھی ضبط کئے ہیں۔"

مزید پڑھیں:Kashmiri Journalists Threat Case صحافیوں کو دھمکیوں کے کیس میں پولیس کا کریک ڈاؤن، ڈیجٹل آلات ضبط