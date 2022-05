سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نرسوں کو ہمدردی و شفقت کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ نرسیں ہمارے طبی نگہداشت نظام کے دل میں ہیں۔انہوں نے ان باتوں کا اظہار بدھ کو نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر کیا۔ LG Manoj Sinha on Nurses



انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا: ‘نرسیں ہمارے طبی نگہداشت نظام کے دل میں ہیں اور وہ ہمدردی، شفقت اور دیکھ بھال کی مظہر ہیں‘۔ انہوں نے مزید کہا: ‘نرسوں کے عالمی دن کے موقع پر میں تمام نرسنگ عملے کا سماج کی بے لوث خدمت انجام دینے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں‘۔ Nurses are at the heart of our healthcare systems: LG Manoj Sinha



قابل ذکر ہے کہ دنیا میں ہر سال 12 مئی کو نرسوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا آغاز سال1953 ہوا تھا۔ اس دن کی مناسبت سے نرسوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کرنے کے لئے مختلف نوعیت کے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ International Nurses Day







یہ بھی پڑھیں : National Seminar on Independent India & JK: مجاہدین آزادی کی داستانوں کو نصاب میں شامل کرنے کا اعلان، قومی سمینار سے منوج سنہا کا خطاب