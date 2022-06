سرینگر: کشمیر میں امسال جہاں بیرونی سیاحوں کی بڑی تعداد آرہی ہے، وہیں خواتین فنکارہ بھی اپنی منفرد اور خوبصورت فن کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں۔ مختلف ریاستوں سے 60 فنکارہ پانچ روزہ دورہ پر وادی آئی ہوئی ہیں، جو وادی کے مختلف سیاحتی مقامات پر جا کر اس کی خوبصورتی کی پینٹنگ کر رہی ہیں۔ Women artist reached on five day tour of the valley

پینٹنگ کے ذریعے کشمیر کو مشہور کرنے والی خواتین فنکارہ

ان خواتین نے اپنے دورے کے پہلے دن سرینگر میں دریائے جہلم پر قائم تاریخی زیرو برِج پر فن کاری کرنا شروع کی، انہوں نے اپنے فن کاری سے زیرو برج کے ارد گرد بستی، دریائے جہلم میں تیرتی کشتیاں، ہاؤس بوٹ کی پینٹنگ کیں۔ Painting of various tourist places of the valley

خواتین فنکاروں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'انہوں کشمیر کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ یہاں کی خوبصورتی کے متعلق انہیں پینٹنگ کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے بتایا کہ 'وہ مرد فن کاروں سے کم نہیں ہیں۔' خواتین فنکاروں کا کہنا ہے کہ 'انہوں کشمیر کی خواتین فن کاروں کو بھی مدعو کیا کہ وہ ان میں شامل ہوکر پینٹگ کریں۔'