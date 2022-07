سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ’امرناتھ جی یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات و سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے آج صبح چندن واڑی کا میں نے دورہ کیا‘۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا: ’وہاں ڈاکٹروں، صفائی ورکروں اور کمیونٹی کچن چلانے والوں کے ساتھ بات چیت کی‘۔ بتادیں کہ امرناتھ یاترا ناساز موسمی حالات کے باعث ایک روز بند رہنے کے بعد پیر کی صبح بحال ہوگئی۔ Manoj Sinha Visit to Chandanwari Base Camp

بالتل کے نزدیک جمعے کے روز بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آنے سے کم سے کم سولہ یاتریوں کی جانیں تلف ہوئی تھیں جس کے بعد یاترا کو معطل کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 30 جون سے شروع ہونے والی اس یاترا کے دوران اب تک قریب سوا لاکھ یاتریوں نے پوتر گھپا کا درشن کیا ہے۔ 43 دنوں پر محیط یہ یاترا 11 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔

یو این آئی

