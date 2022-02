موسمی خرابی کی وجہ سے کشمیر یونیورسٹی اور سکمز میڈیکل یونیورسٹی میں لیے جانے والے آج تمام امتحانات کو ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ Snowfall in Kashmir



منگل اور بدھ کی درمیانی شب سے وادی کشمیر کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بھاری برفباری سے پیدا شدہ صورتحال کے بیچ کشمیر یونیورسٹی نے 23 فروری یعنی بدھ کو لیے جانے والے تمام انڈر گریجویٹ،بی ایڈ اور دیگر پروفیشنل امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے۔ All Exams Postponed



کشمیر یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر ماجد زماں کےمطابق ملتوی شدہ امتحانی پرچوں کے لئے نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا۔ New Datasheet



ادھر سکمز میڈکل یونیورسٹی کے 23 فروری کے طے شدہ امتحانات کو بھی ملتوی کردیاگیا ہے ۔شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے کنٹرولر امتحانات کی اطلاع کے مطابق ملتوی شدہ امتحانات کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ SKIMS Medical College Postponed Exams



واضح رہے منگل اور بدھ کی درمیانی شب سے وادی کے جنوب و شمال میں بھاری برف باری کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ تاحال جاری ہے جس کے باعث وادی کے کئی اہم رابطہ سڑکیں اور بین ضلع رابطے بھی منقطع ہو گئے ہیں Heavy Snowfall in Kashmir