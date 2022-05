محکمۂ صحت کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں تمام عازمین حج سے کورونا مخالف ٹیکہ کاری مکمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ JK Health Department Issues Advisory for Haj 2022 Pilgrims۔ کیونکہ سفر محمود پر روانگی سے قبل تمام عازمین کے لیے کووڈ مخالف ویکسین کی سرٹیفکیٹ جمع کرنا ناگزیر ہے۔ JK Health Department Advisory for Pilgrims۔ وہیں عازمین حج سے دیگر ضروری ویکسین بشمول کیو ایم ایم وی، پولیو اور سیزنل انفلوئنزا ویکسین کی خوراک لینے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ Advisory for Haj 2022 Pilgrims

اس کے علاوہ ایڈوائزری میں عازمین کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے علاوہ کھانے پینے کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ JK Health Department Issues Advisory for Haj 2022 Pilgrims۔ عازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر ماسک پہننے اور بیماری کی علامات والے لوگوں سے جسمانی دوری اختیار کرنے کے علاوہ کئی دیگر طبی مشورے دیے گئے ہیں۔

قابل ذکر ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث دو برس تک غیر سعودی باشندوں کے لیے حج پر پابندی عائد تھی تاہم دو برس بعد پابندی ہٹائے جانے کے ساتھ ہی جموں و کشمیر سے امسال قریب 6 ہزار افراد سفر محمود پر روانہ Haj 2022 Pilgrims ہو رہے ہیں۔