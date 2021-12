جموں و کشمیر ایل جی منوج سنہا کی صدارت میں اِنتظامی کونسل نے Jammu and Kashmir Administrative Counciیونین ٹریٹری میں زرعی قوانین میں تبدیلی کر کے زرعی زمین Conversion of Agricultural Lands کو غیر زرعی non-agricultural land امور کے لئے استعمال کرنے کا عمل آسان بنایا ہے۔



کونسل Jammu and Kashmir Administrative Counci نے ضلع مجسٹریٹ کو اختیارات دیئے ہیں کہ وہ تیس روز کے اندر اراضی کی تبدیلی Conversion of Agricultural Lands کے متعلق درخواست کو منظور کرے۔



انتظامیہ کے مطابق سابق ریاست کی تنظیم نو کے بعد لینڈ ریونیو ایکٹ میں قانون سازی کی تبدیلیوں کے بعد اِن ضابطوں کی ضرورت پڑی تھی۔



میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیران Advisors to the Lieutenant Governor فاروق خان اور راجیو رائے بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار نے شرکت کی۔



یہ ضابطے ایک طرف غیر زرعی مقاصد کے لئے زرعی اراضی کی بے قابو تبدیلی کو منظم کرنے اور دوسری طرف جموں و کشمیر یوٹی اور عوام کی ترقی کی اُمنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کئے گئے ہیں۔



نئے ضوابط کے تحت ضلع کلکٹر کو اِختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین کے اِستعمال میں زرعی سے غیر زرعی مقاصد میں تبدیلی کی اجازت اس طریقہ کار کے مطابق دے جس کو بورڈ آف ریونیو کے ذریعہ مطلع کیا جائے۔ اس کی اِجازت درخواست داخل کرنے کے 30دنوں کے اندر دی جانی چاہئے۔



اسٹیمپس ایکٹ کے تحت مطلع شدہ زمین کی مارکیٹ ویلیو کے5 فیصد کی فیس کے عوض12½سٹینڈرڈ ایکڑ تک اراضی کی اجازت دینے کے اختیارات ضلع کلکٹر کو سونپے گئے ہیں۔



ضابطے درخواست دہندہ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر کے جاری کردہ حکم کی تاریخ سے ایک سال کے اندر اجازت یافتہ زمین پر غیر زرعی استعمال شروع کرے۔



مزید برآں، ضابطے 400 مربع میٹر(17مرلہ) کی حد کے ساتھ رہائشی مکان یا فارم سے متعلقہ عمارتوں اور سٹوریج کی تعمیر کے لئے تبادلوں کی صورت میں اجازت لینے سے استثنیٰ فراہم کرتے ہیں۔

متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر (ریونیو)، سب ڈویڑنل مجسٹریٹ اور تحصیلدار کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر ان ضابطوں کے نفاذ کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ ہر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر کا فرض ہوگا کہ وہ خلاف ورزی کے کیسز ریونیو افسران کو رپورٹ کرے اور اس اکاونٹ میں کسی قسم کی کوتاہی پر تادیبی کارروائی کی جاسکتی ہے۔