سرینگر: ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سرینگر میں قائم درد کو بے اثر کرنے کا شعبہ یعنی Pain and Palliative Care سخت درد سے جوجھ رہے مریضوں کو راحت پہنچانے میں ان دنوں ایک اہم رول ادا کررہا ہے۔ سکمز صورہ کے بعد اس نوعیت کا یہ دوسرا شعبہ ہے جو کہ کینسر اور دیگر قسم کے درد میں مبتلا مریضوں کو کسی حد تک سکون پہنچا رہا ہے۔



ایس ایم ایچ ایس اہسپتال کے شعبہ pain and Palliative care کے کام کاج اور مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کے بارے میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے شعبہ Anesthesiology Critical Care and Pain Management کی سربراہ ڈاکٹر رخسانہ نجیب سے خصوصی گفتگو کی۔

لاعلاج بیماروں کیلئے سرینگر صدر ہسپتال کا یونٹ آخری امید

انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں اگرچہ Pain and Palliative care شعبے کو اپریل 2019 میں قائم کیا گیا لیکن اس شعبہ نے باضابطہ طور 2020 سے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ ایسے میں یہ یونٹ کچھ عرصے کے دوران ہی مریضوں کی کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور صرف 7 ماہ کے دوران 700 سے زائد کینسر مریضوں سمیت 7200 مریضوں کے درد کو دور کر کے راحت پہنچائی ہے۔

ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر رخسانہ نجیب نے کہا کہ جان لیوا بیماریوں جیسے کینسر میں مبتلا مریضوں میں درد بے قابو ہوتا ہے تو ان کا مارفین Morphine سے درد کم کیا جاتا ہے۔ سرطان سے متاثر مریضوں کے اعضاء میں سخت درد ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کو مارفین دے کر ان کا درد کم کرکے انہیں تھوڑا سا سکون فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔