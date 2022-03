سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اب براہ راست جہاز کے ذریعے بیرون ممالک سامان روانہ کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بیرون ملک سامان در آمد و بر آمد کیا جاسکتا ہے۔ کسٹم حکام نے بھی اس سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. International cargo terminal facility





اس اقدام سے کشمیر کی دستکاری، باغبانی اور دیگر اشیاء کی در آمدات کو کافی فروغ ملنے کا امکان ہے۔ Facility is aimed to provide a thrust to exports

ڈائریکٹر سرینگر ائیر پورٹ کلدیپ سنگھ کے مطابق مرکزی سرکار کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن اور اجازت سے اب کاروبار و تجارت سے وابستہ سرینگر سے سامان کی در آمد و بر آمد کے لئے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ International Cargo Terminal becomes functional



انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخ قدم جو کہ کافی سراہنی ہے ایسے میں اب ایئر لائنز خصوصی کارگو پروازیں چلا سکتی ہیں۔ exclusive cargo flights

انہوں نے سرینگر اور گردو پیش کی تاجر برادری کو بھی اپنی تجارت کو دوام بخشنے اور اپنے خوابوں کو شرمندۂ تعبیر کرنے کے لئے اس سہولیت اور موقع سے فائدہ اٹھانے کو کہا۔ international cargo terminal facility



یہ بھی پڑھیں: India to Resume Regular International Flights: بین الاقوامی کمرشیل پروازیں 27 مارچ سے ہوں گی بحال