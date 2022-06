سری نگر، جموں وکشمیر: وادی کے بیشتر علاقوں میں کئی روز سے بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے ہیں۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتِحال نے تشویش میں مبتلا کردیا تھا۔ لیکن اب موسم میں بہتری آگئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی دریا جہلم اور دیگر آبائی ذخیروں میں پانی کی سطح میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ Weather to Improve in J&K. محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول کے ایک سینیئر آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "جہاں ایک طرف موسم میں بہتری آ رہی ہے وہیں جہلم کے مختلف مقامات پر پانی کی سطح آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وِشو اور رامبیارا نالہ میں گزشتہ کچھ دنوں میں شدت کی بارش ہوئی تھی۔" Improved Flood Situation in Jammu and Kashmir

اُن کا مزید کہنا تھا کہ"محکمہ نے رات بھر پانی کی سطح کی نگرانی کی اور باند کی حفاظت کے لیے رات بھر گشت کیا۔ آج صبح 8 بجے سنگم میں پانی کی سطح 19.65 فیٹ درج کی گئی، جو گزشتہ رات کے مقابلے 2.44 فیٹ کم ہے۔ ہم کو اُمید تھی کہ 6 فیٹ پانی کم ہو جائے گا لیکن وِشو اور رامبیارا میں شدید بارش کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔"

سرینگر کے رام منشی باغ مقام کی بات کرتے ہوئے اُن کا کہنا تھا کہ "رام منشی باغ میں آج صبح 5 بجے پانی کی سطح 19.77 فیٹ درج کی گئی، جو گزشتہ رات کے مقابلے 0.76 فیٹ زیادہ ہے۔ سنگم میں کمی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ یہاں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔" دریں اثنا، محکمہ موسمیات نے وادیٔ کشمیر میں 28 جون تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ Weather to Improve in J and K

وہیں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں جموں و کشمیر انتظامیہ نے آج خطے میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلنے کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی جانب سے جاری کرده ایڈوائزری میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پانی کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ "چونکہ کشمیر میں مسلسل بارش ہو رہی ہے اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خدشہ ہے۔ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اپنے اضلاع میں IDSP کے تحت اپنی ریپڈ رسپانس ٹیموں (RRTS) کو فعال کریں۔"



ڈپٹی ڈائریکٹر نے وادیٔ کشمیر کے تمام چیف میڈیکل آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ضلع میں CHOS، ہیلتھ ایجوکیٹرز کو تیار کریں تاکہ کمیونٹی میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بیداری پیدا کی جا سکے۔ محکمہ نے لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پانی کو 20 منٹ ابالنے کے بعد ہی پئیں، پینے کے پانی کے ذخیرہ کرنے والے برتنوں کو دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔

