گزشتہ مہینے کی 15 تاریخ کو سرینگر کے حیدر پورہ علاقے میں ایک متنازع تصادم آرائی ہوئی جس میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ چار عسکریت پسند ہلاک کیے گئے۔ تاہم بعد میں پولیس نے مانا کہ تین عام شہری تھے اور پھر دو ہلاک شدہ افراد کی جسد خاکی اہل خانہ کو سوپرد کر دی گئی اور معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔



حیدر پورہ تصادم آرائی میں ہلاک کیے گئے عام شہریوں میں سے ایک برزلا کے رہنے والے محمد الطاف بٹ family of the victim Muhammad Altaf Bhat کے رشتےدار گزشتہ ایک مہینے سے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہیں پولیس نے بٹ کے بھائی عبدالمجید بٹ کو طلب کیا اور اُن سے حیدر پورہ تصادم آرائی کے دوران استعمال ہوئی اُن کی جائیداد کے دستاویز فراہم Police summons Bhat’s family to produce property docs کرنے کو کہا۔



رواں مہینے کی 16 تاریخ کو پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (سینٹرل کشمیر رینج ) کی جانب سے بٹ کو بھیجے گئے سمن میں کہا گیا کہ "حیدر پورہ تصادم آرائی کی جگہ پر واقع اُن کی جائداد کی تمام تفصیلات اور دستاویز ایک ہفتے کے اندر پیش کریں۔"



واضع رہے کہ تاجر محمد الطاف بٹ، مدثر گلُ، عامر ماگرے کو نومبر مہینے کی 15 تاریخ کو ایک غیر ملکی عسکریت پسند کو An alleged gunfight took place in Hyderpor حیدر پورہ میں پولیس نے تصادم آرائی کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔



سمن میں پولیس نے مکان کی تمام تفصیلات جن میں کرائے پر دیے گئے مالے، کمرے اور تمام کرائے داروں کی تمام تفصیلات فراہم کرنے کو کہا ہے۔



وہیں پولیس کے ایک سینیئر آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "وہ بلڈنگ ابھی بھی پولیس کی تحویل میں ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد بٹ کے رشتےداروں کے حوالے کی جائے گی۔

دوسری جانب بٹ اور گلُ کے رشتے دار ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہونے کے بعد ابھی بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔

قابل ذکر ہے کہ گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو جموں و کشمیر انتظامیہ نے معاملے کی میجسٹریٹ تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 15 دنوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ انتظامیہ کا یہ حکم بٹ اور گلُ کے رشتےداروں کی جانب سے احتجاج کے پیش نظر کیا گیا۔





جب اس حوالے سے ای ٹی وی بھارت نے سرینگر ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا تو اُنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ "تحقیقات رپورٹ حکومت کو بھیج دی گئی ہے۔ تاہم ابھی اُنہوں نے منظر عام پر نہیں لائی ہے۔ اب سب کچھ اُن تک ہے۔''