سرینگر: مرکزی شہری وزارت ہوا بازی نے گو فرسٹ ائیر لائنز کو سرینگر اور شارجہ کے درمیان ہفتے میں پانچ بار پروازیں چلانے کو منظوری دی ہے۔ یہ پیش رفت سرینگر اور شارجہ کے درمیان راست پروازوں کا سلسلہ بند ہونے کے کئی مہینوں کے بعد ہوئی ہے۔ Flights to Restart on Srinagar Sharjah Route

واضح رہے کہ سرینگر اور شارجہ کے درمیان آخری پرواز رواں برس کے ماہ جنوری کے آخر میں چلی تھی اور اس کے بعد سے یہ سسلسلہ معطل ہوگیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سرینگر سے شارجہ کے درمیان راست پروازوں کا سلسلہ اگلے ایک ماہ کے دوران بحال ہونے کی توقع ہے۔ Go First to restart Srinagar-Sharjah flights in next few days



جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کے روز اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزارت شہری ہوا بازی نے سرینگر سے شارجاہ کے درمیان ہفتے میں پانچ پروازوں کو آپریٹ کرنے کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ ’میں اس کے لیے عزت مآب وزیر اعظم شری نریندر مودی کا بے حد مشکور ہوں‘۔

سرینگر سے شارجہ کے درمیان ہفتے میں پانچ پروازوں کی منظوری

ان کا اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ’یونین ٹریٹری انتظامیہ، حکومت ہند (وزارت ہوا بازی) اور عزت مآب وزیر شری جے ایم سندھیا سیاحت اور صنعت کے شعبوں کے فروغ کے لیے ہوائی رابطے کو مضبوط بنانے کے تئیں ترجیحی بنیادوں پر ضروری اقدام کر رہے ہیں‘۔

واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے سال گذشتہ کے ماہ اکتوبر میں سرینگر اور شارجہ کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کی تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سال گذشتہ کے 23 اکتوبر کو شارجہ فلائٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔

بتایا جاتا تھا کہ اس سروس سے جموں وکشمیر میں شعبہ سیاحت کو کافی فروغ ملے گا، لیکن یہ سروس اس وقت مشکلات کا شکار ہوگئی تھی جب پاکستان نے یہ دس روز بعد ہی اپنے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پاکستان کے اس فیصلے پر افسوس ظاہر کیا تھا۔