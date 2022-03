ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر Director Health Services Kashmir ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے بدھ کو ایک تعلیمی ادارے میں اس مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والے شکوک شبہات دور ہوگئے ہیں۔

Vaccination Of Children In Kashmir: وادی کشمیر میں بچوں کی ویکسینیشن شروع

انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور بچے ویکسین کرانے میں کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر صوبے میں زائد از تین لاکھ بچوں کو کورونا کے ویکسین لگائے جائیں گے۔ موصوف ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم نے تمام اضلاع، بلاک سطح اور سب سینٹروں پر یہ ویکسین دستیاب کر رکھا ہے۔ Vaccination Of Children In Kashmir

انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے لوگوں کے ساتھ مل کر گزشتہ لہروں کو شکشت دے دیا۔ وہیں ایک طالبہ نے بتایا کہ میں خوش ہوں کہ میں نے یہ ویکیسن لگوایا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے کہا کہ تمام بچوں کو بغیر کسی خوف کے یہ ویکسین لگوانا چاہئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے اس ویکسین کے بارے خوف تھا لیکن وہ اب دور ہوگیا ہے۔ Corona Vaccination of Children In Kashmir