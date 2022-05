سرینگر، جموں و کشمیر: چیف ایجوکیشن آفیسر سرینگر نے جموں و کشمیر میں وزیر اعظم کے خصوصی پیکیج کے تحت سرینگر میں تعینات کم از کم 56 اساتذہ کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ سی ای او سرینگر کے ایک حکمنامہ کے مطابق مذکورہ اساتذہ اب اپنی نئی پوسٹنگ کی جگہ پر تنخواہ لیں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے "انتظامیہ کے مفاد میں اس آرڈر کے ساتھ ملحقہ فہرست میں شامل اساتذہ (پی ایم ایس پیکیج) کے تبادلے اور تعیناتی کا حکم دیا جاتا ہے،" Transfer of Teachers under PM Package in Srinagar

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ سارے اساتذہ اپنی نئی تعیناتی کی جگہ پر تنخواہ لیں گے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے "حکم پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اس بات کو سختی سے یقینی بنایا جائے گا کہ محکمۂ اسکول ایجوکیشن میں تبادلہ حقیقی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور ان کا تعلق کسی جعلی/دھوکہ دہی/طویل رخصت/یا کسی دوسرے زمرے سے نہیں ہے جو اس حکم نامے کے نفاذ میں رکاوٹ بن سکتا یا حائل ہوسکتا ہے"۔