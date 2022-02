بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں وکشمیر یونٹ کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے مرکزی بجٹ کو عوام دوست بجٹ قرار دیا ہے۔ BJP Spokesperson On 2022-23 Budget

انہوں نے بتایا کہ یہ بجٹ پورے ملک کے لئے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سرینگر میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ Altaf Thaku on Budget 2022

انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا بجٹ عوام دوست ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے ملک کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوگا۔ اُن کے مطابق بجٹ میں سب کے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ J&K has been given ₹35,581.44 crore for 2022-23

ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جموں وکشمیر کے لئے بھی 35 ہزار کروڑ روپیہ مختص رکھے گئے ہیں جبکہ دوسرے شعبوں کو ترقی دینے کی خاطر بھی بجٹ میں بہت کچھ رکھا گیا ہے لہذا جموں وکشمیر کے لوگ اس بجٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔Budget 2022-23 real boost for J-Ks economy

انہوں نے بتایا کہ ملک کی ترقی کے لئے یہ بجٹ سنگ میل ثابت ہو گا ۔

ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کہ ڈل اور نگین جھیل کے لئے بھی بجٹ میں پیسے مختص رکھے گئے ہیں جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔

یو این آئی