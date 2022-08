جموں :جموں میں شیوسینا کی طرف سے آج منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ریاستی سربراہ منیش ساہنی نے کہا کہ بی جے پی اپنی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے مقامی لوگوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی سے بخوبی واقف ہے۔ Shiv Sena on Inclusion of Non Locals



ویڈیو

شیو سینا جموں و کشمیر یونٹ کے سربراہ منیش ساہنی کا کہنا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لئے بی جے پی کچھ بھی کرسکتا ہیں بی جے پی جموں و کشمیر کی شناخت اور ثقافت کو داؤ پر لگاکر بیرون ریاست سے ووٹروں کو لا رہی ہیں تاکہ بی جے پی کا اپنا ایجنڈا مکمل ہوپائے ۔Inclusion of Non Locals





ساہنی نے کہا کہ انہیں POJK، والمیکی سماج کو ووٹ کا حق دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ان کی تعداد 25 لاکھ نہیں ہو سکتی۔ ساہنی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو واضح کرنا چاہیے کہ باہر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے کیا معیار طے کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ووٹرز کی مدد سے سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار پر قبضے کے منصوبے کو پورا کرئے۔ voting rights to outsiders



ساہنی نے کہا کہ آج باہر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے، کل باہر کے لوگوں کو بھی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا جا سکتا ہے، جو کہ ریاست کے عوام سے غداری اور وعدے کے خلاف ہوگا۔ ساہنی نے کہا کہ ملک کی جمہوری تاریخ میں پہلی بار کسی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرکے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنایا گیا۔ جب ملک بھر سے لوگوں کو لا کر یہاں بسانے کے دعوے کر کے یہ تجربہ ناکام ہوا تو اب غیر مقامی ووٹرز کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔

ساہنی نے کہا کہ بی جے پی کاغذ کی گھنٹیاں چاہے کتنی بھی استعمال کرے، لیکن عوام نے غیر مقامی ووٹروں کو شامل کرنے والے اس تجربے پر بی جے پی کو صاف کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ JK Election Commission

ساہنی نے کہا کہ بی جے پی کئی بار اس طرح کے تجربات کر سکتی ہے لیکن جموں و کشمیر کے لوگوں نے جموں و کشمیر کے آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر دیگر لوگوں میں مہیلا ونگ کی صدر میناکشی چھیبر , جنرل سکریٹری وکاس بخشی، چیئرمین راکیش گپتا، نائب صدر سنجیو کوہلی، بلونت سنگھ، صدر کامگھر ونگ راج سنگھ، صدر یووا ونگ بنی مہاجن، نریش، اشوک، اور ریاضت علی بھی شامل تھیں۔۔ Inclusion of Non Locals