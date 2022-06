سری نگر: محکمۂ تعلیم کے حکم نامے کے مطابق مزید 200 کشمیری پنڈت اساتذہ کو سرینگر کے محفوظ علاقوں میں تعینات کیا جارہا ہے۔ اس سے قبل تقریباً 170 مائیگرینٹ کشمیری پنڈت اساتذہ کو پہلے مرحلے کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انتظامیہ نے مذکورہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو مناسب سیکورٹی بندوبست کے ساتھ ان مقامات پر منقتل کیا ہے جہاں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی اضافی تعیناتی عمل میں لاکر وہاں ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھی جارہی ہے۔ Another 200 Kashmiri Migrant Pandit Teachers Transfer



اطلاع کے مطابق جنوبی اور وسطی کشمیر کے دوردراز علاقوں میں تعینات کشمیری پنڈت ملازمین کو سرینگر میں تعینات کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور سرینگر تبدیل کیے گئے ملازمین کو اب شہر میں ہی رہائشی کوارٹر فراہم کیے جائیں گے۔ KASHMIRI PANDIT TEACHERS TRANSFERRED TO SAFER PLACES AMID RISE IN TARGETED KILLINGS IN KASHMIR۔ادھر وزیر اعظم پیکج کے تحت وادی کشمیر میں تعینات دیگر مائیگرنٹ ملازمین کی لسٹ ترتیب دی گئی ہے اور انہں محفوظ مقامات پر منقتل کرنے کا حتمی فیصلہ لیا گیا۔

وادیٔ کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے دوران مائیگریٹ ملازمین کو نشانے بنائے جانے کے بعد کشمری پنڈت ملازمین مسلسل سراپا احتجاج ہیں ۔ دو مائیگریٹ ملازمین کی حالیہ ہلاکتوں کے بعد اقلیتی برادری کے سینکڑوں خاندان خوفزدہ ہیں۔ ایسے میں "ٹارگٹ کلینگ" کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے مائیگریٹ کشمیری پنڈت ملازمین واپس جموں جانا چاہتے ہیں اور اب تک کئی مائیگریٹ سرکاری ملازمین اپنے کنبے کے ساتھ جموں منتقل ہوچکے۔ لیکن سرکار نے کشمیری پنڈت ملازمین کو یقین دلایا ہے کہ انہیں محفوظ علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔