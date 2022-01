سرینگرکی پریس کالونی میں آج عوامی نیشنل کانفرنس کے Awami National Conference Protest in Press Colony, Srinagar نائب صدر مظفر شاہ کی صدارت میں حدبندی کمیشن کے حالیہ رپورٹ Report of the Delimitation Commission جس میں جموں کو سات اور کشمیر کو ایک نشست کی سفارش کی گئی تھی کے خلاف احتجاج کیا۔

حدبندی کمیشن کی رپورٹ کے خلاف نیشنل کانفرنس کا سرینگر میں احتجاج

احتجاج کے دوران نیشنل کانفرنس کے کارکنان کے ہاتھوں میں پلے کارڈس اور سابقہ ریاستی جھنڈا موجود تھا۔

احتجاج کے دوران عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے میڈیا نمائندوں سےکہا کہ 'ہم مذکورہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ ہم نے اس رپورٹ کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا کیونکہ حد بندی کمیشن کے اس رپورٹ سے وادی کشمیر کی شناخت کو ختم کیا جارہا ہے، جو کسی بھی صورت میں ہمیں منظور نہیں ہے۔