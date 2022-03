سرینگر : فائنانشل کمشنر برائے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن وویک بھاردواج کا کہنا ہے کہ جمعے کی شب آگ کی ایک واردات میں خاکستر ہونے والے سرینگر کے برزلہ میں واقع ہڈیوں کے ہسپتال کو دس دنوں کے اندر اندر دوبارہ آپریشنل بنا دیا جائے گا۔ All services to be restored within next ten days at B&J Hospital

انہوں نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کے روز بون اینڈ جوائنٹ ہسپتال برزلہ کو آگ سے پہنچے نقصان کا جائزہ لینے کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ ضلع مجسٹریٹ سرینگر محمد اعجاز اسد اور ایس ایس پی سری نگر راکیش بلوال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ The B&J Hospital at Barzulla

کمشنر نے کہا کہ ہسپتال کے بالائی منزل میں ایمر جنسی آپریشن تھیٹر سے آگ نمودار ہوئی تاہم ہسپتال کے باقی وارڈ محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال عملے، فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکاروں دیگر افسروں اور مقامی لوگوں کی مدد سے تمام مریضوں کو صحیح سلامت نکالا گیا۔ Patients were safely evacuated

ان کا کہنا تھا کہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے ورنہ ایسے مریضوں جو چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔Fire incident at Hospital

بھاردواج نے کہا کہ اس ہسپتال کو بہت جلدی دوبارہ آپریشنل بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: ’ہسپتال کو ایک ہفتے یا دس دنوں کے اندر اندردوبارہ آپریشنل بنا دیا جائے گا‘۔ ACS Health assures early resumption of services at B&J Hospital

ان کا کہنا تھا کہ پرانے ہسپتال لکڑی کے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی جدید فائر سسٹم نصب کیا جائے گا۔Barzulla Hospital Fire Incident

قابل ذکر ہے کہ جمعے کی شام برزلہ میں واقع بون اینڈ جوائنٹ ہسپتال کی بالائی منزل میں اچانک آگ نمودار ہوگئی جس کے شعلوں نے آناً فاناً عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

