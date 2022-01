سرینگر : دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مرکزی سرکار نے جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 کے تحت متعدد قانونی تبدیلیاں عمل میں لائیں اور کئی نئی متنازعہ فیصلے بھی کئےAbrogation of Article 370۔



حالیہ دنوں حدبندی کمیشن نے جموں صوبے میں چھ اور کشمیر میں ایک نئے اسمبلی حلقے کے قیام کی سفارشات پیش کی ہے، جس سے یہاں کی سیاسی جماعتیں برہم ہوئی اور انہوں نے کمیشن کی سفارشات کو غیر آئینی قرار دیاPolitical parties opposed the decisions of the central government۔







نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مرکزی سرکار کے فیصلوں کی مخالفت کی ہے تاہم عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ان فیصلوں کو واپس لینے کے لئے ان سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہےNC, PDP and other political parties oppose the Central government's decisions۔

انہوں احتجاج بھی کیا تاہم انتظامیہ نے قدغن عائد کرکے انکے احتجاج کو ناکام بنایا۔



عام رائے ہے کہ سیاسی جماعتیں ان فیصلوں پر اپنا بیان دیتے ہیں یا ان کے لیڑران ٹویٹ کرتے ہیں۔ جس سے یہاں یہ تاثر ہے یہ سیاسی جماعتیں مرکزی سرکار کے فیصلوں کے خلاف سنجیدگی نہیں دکھا رہی ہیں۔





سیاسی جماعتوں کو کہنا ہے کہ دفعہ 370 کے بعد انتظامیہ طاقت کا بے تحاشہ استعمال کر رہی ہے اور انکے کسی بھی احتجاج یا پروگرام کو ناکام بنا رہی ہے-

پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے دفعہ 370 کی منسوخی ہی غیر قانونی ہے اور اس کے تحت لئے جانے والے تمام فیصلے غیر قانونی ہے۔





پارٹی کے ترجمان ہربخش سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہر روز نئے احکامات جاری کئے جارہی ہیں جس سے پارٹی بھی حیران ہے کہ کس فیصلے پر کون سا لائحہ عمل ہونا چاہئےNew orders are being issued every day۔





نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پارٹی جمہوری حدود میں مرکز کے ہر متنازعہ فیصلے کی تنقید کر رہی ہے۔





انکا کہنا ہے کہ پارٹی کی جدوجہد جاری رہی گی تاہم انکو مرکزی سرکار پر نہیں بلکہ سپریم کورٹ پر امید ہے کہ وہ جموں و کشمیر پر انصاف کریں گا۔





سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو مل کر کنسلٹیٹیو میکنزم (Consultative Mechanism ) ترتیب دے کر مرکزی سرکار کے ساتھ جموں و کشمیر کے معاملات پر بات چیت کرنی ہوگی-

شعبہ سیاست کے سکالر حامد راتھر کا کہنا اگرچہ مرکزی سرکار کا رویہ جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے متعلق منفی ہی رہا ہے تاہم بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکل پائے گا جبکہ مرکزی سرکار کو بھی جموں و کشمیر کے ساتھ اپنا "سوتیلی ماں" والا سلوک ترک کرنا ہوگا۔