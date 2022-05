سرینگر: دلی اور پنجاب کے بعد اروند کیجریوال کی سیاسی جماعت عام آدمی پارٹی (عآپ) جموں و کشمیر میں بھی سیاسی قدم رکھا ہے تاہم اس پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ جذباتی سیاست پر نہیں بلکہ تعمیر و ترقی کے منصوبے پر عوام کو اپنے ساتھ جوڑے گی۔ AAP One Day Convention۔ سرینگر میں عآپ کے پہلے کنونشن میں پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی حکومت میں کابینہ وزیر اور کشمیر الیکشن انچارج عمران حسین نے کہا کہ جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے یہاں عوام کے جذبات کو ابھار کر کے سیاست کی ہے۔AAP to work for development

انہوں نے کہا کہ عآپ کشمیر میں جذباتی سیاست نہیں بلکہ تعمیر و ترقی کی سیاست کرے گی جس طرح دلی میں کی ہے اور عوام کو وہاں راحت کی زندگی فراہم کی ہے، انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ستر سالوں سے سیاسی جماعتوں نے لوگوں کا سیاسی استحصال کیا ہے جس کی وجہ سے جموں و کشمیر تعمیر و ترقی کے نقشے پر کافی پیچھے رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہاں تعمیر و ترقی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو راحت ملے اور روزمرہ زندگی کی آسائشیں دستیاب رہے، ان کا کہنا ہے کہ جس طرح دلی میں ماڈل اسکول، اعلیٰ تعلیمی نظام طلبہ کو دستیاب ہیں کشمیر کے بچوں کو بھی اسی طرح کے تعلیمی نظام کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں متعدد لوگ عام آدمی پارٹی سے جڑنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے پارٹی وادی کے کونے کونے میں جاکر لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کرے گی۔