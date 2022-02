جموں و کشمیر عوامی مجلس عمل کے ایکزیکٹیو اراکین کا ایک اجلاس پارٹی ہیڈ کوارٹر میرواعظ منزل پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں سربراہ تنظیم میر واعظ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی مسلسل نظر بندی کے ڈھائی سال سے زیادہ عرصہ ہو جانے پر شدید فکر و تشویش کا اظہار کیا گیا۔J&K Awami Action Committee On Mirwaiz





اجلاس میں کہا گیا کہ لگاتار نظر بندی کے سبب میرواعظ کی نہ صرف تمام تر سیاسی ،ملی اور سماجی سرگرمیاں مفلوج ہوکر رہ گئی ہیں بلکہ حکام کے اس 'غیر قانونی اور آمرانہ طرز عمل' کے سبب ان کی انفرادی اور بشری حقوق بھی سلب کرلئے گئے ہیں جو قابل مذمت ہے۔AAC holds executive council meeting



اس موقعے پر میر واعظ کی نظر بندی سمیت تمام سیاسی رہنما، کارکنان اورنوجوان جو جموں و کشمیر سمیت بھارت کی مختلف جیلوں میں قید و بند کی زندگی گذار رہے ہیں فوری اور غیر مشروط رہائی اور مرکزی جامع مسجد کو نماز جمعہ کیلئے کھول دینے کا پُر زور مطالبہ کیا گیا۔J&K Awami Action Committee held a meeting of its executive council



منعقدہ اجلاس میں یہ بات زور دیے کر کہی گئی کہ جموں و کشمیر عوامی مجلس عمل اپنے قیام کی مدت سے برابر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور اس کے لئے مہاجر ملت میرواعظ مولانا محمد یوسف شاہ، بانی تنظیم شہید ملت اور موجودہ سربراہ تنظیم میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق اس بات پر زور دیتے آرہے ہیں کہ برصغیر کے عوام کے روشن مستقبل، بقا اور خوشحالی کیلئے پر امن ذرائع سے دیرینہ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل نکالا جانا ناگزیر ہے تاکہ پورے خطے میں سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ دائمی امن و سلامتی کا قیام ممکن ہو سکے۔AAC demands release of Mirwaiz Umar Farooq

وہیں اس امر پر بھی فکرمندی کا اظہار کیا گیا کہ اس دوران کشمیریوں کی سب سے بڑی عبادتگاہ اور رشد و ہدایت کا عظیم مرکز جامع مسجد سرینگر کے منبر و محراب بھی جبراً مسلسل خاموش رکھے گئے ہیں جو کشمیریوں کیلئے حد درجہ تکلیف دہ اور باعث اضطراب ہے ۔ concern over closure of Jamia Masjid for Friday prayers