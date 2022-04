سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے بدھ کو پنشنرز اور فیملی پنشنرز کے لیے 2 جنوری 2022 سے مہنگائی الاؤنس میں 3 فیصد اضافے کا اعلان کیا۔ Hike in DA of pensioners, family pensioners



جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں جاری کردہ ایک حکم کے مطابق، ڈی اے کی نئی شرح بنیادی پنشن/ فیملی پنشن کے موجودہ 32 فیصد کے مقابلے میں 34 فیصد ہوگی۔ The new rate of DA will be 34 percent of basic pension



نظرثانی شدہ ڈی اے کے بقایا جات ملازمین کو نقد رقم میں ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد اپریل کے بعد پنشن کا حصہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ، ڈی اے جس میں 50 پیسے کے حصے شامل ہوں گے۔ اس کے بعد 50 پیسے سے کم حصے کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔



