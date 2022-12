وادیٔ کشمیر میں محکمۂ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق سنیچر کی صبح سے ہی میدانی علاقوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جب کہ بالائی علاقوں میں تازہ برف باری شروع ہوئی ہے۔ جس کے باعث سردی میں قدرے اضافہ درج ہوا ہے۔ محکمۂ موسمیات نے وادیٔ کشمیر میں آج اور کل میدانی علاقوں میں بارشوں جب کہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کی تھی جس کے عین مطابق وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگیا۔ وادی کے میدانی علاقوں میں جمعہ کی شام سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جب کہ پہاڑی ضلع شوپیان میں تازہ برفباری شروع ہوئی ہے۔ Rain and snowfall started in many areas of the valley

برفباری





ضلع شوپیان کے ہیرپورہ اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برفباری شروع ہوگئی ہے۔ جس کے باعث سردی میں قدرے اضافہ ہوا۔ لوگوں نے سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم ملبوسات زیب تن کیے ہوئے ہے اور گرمی کے آلات بالخصوص کانگڑیوں کو بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ضلع شوپیان کے پہاڑی علاقوں جن میں ہیرپورہ پیر کی گلی، سکھ سرائی، لال گلام اور مغل سرائئی شامل ہیں میں بھی تازہ برفباری جاری ہے جب کہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔

