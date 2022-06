شوپیاں: ضلع شوپیاں میں گزشتہ شام دیر رات تک تیز ہوائیں چلتی رہیں جبکہ کئی علاقوں میں ہلکی بارشیں بھی ہوئیں، اس دوران کیلر علاقے کے جنگلات میں تیز ہوائوں کے سبب صنوبر کا ایک درخت ٹینٹ پر گر آیا جس میں موجود دو افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے جبکہ دو دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ Mother Son duo Killed two others injured After Tree Falls on Tentحادثہ کے سبب علاقے میں غم و سراسیمگی کا ماحول ہے۔

فوت ہونے والے افراد میں شریفہ بانو نامی خاتون اور اسکا فرزند ادریس احمد ولد نکہ کٹاری شامل ہیں جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ Mother Son Killed After Tree Falls on Tent in Kellar shopianبتایا جا رہا ہے کہ ان سبھی کا تعلق گجر طبقے سے ہیں اور یہ افراد اپنے گھروں سے کچھ ہی کلومیٹر دور جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک عارضی ٹینٹ نصب کیا تھا۔

ضلع شوپیاں میں حادثہ پر سبھی طبقہ ہاے فکر سے وابستہ افراد نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار اظہار کیا ہے۔

مزید پڑھیں: Shopian School Bus Accident: شوپیاں میں اسکول بس حادثہ کا شکار، کئی طلبہ زخمی