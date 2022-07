شوپیاں: جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں پہلی بار بینائی سے محروم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی طرف سے سے یک روزہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بینائی سے محروم نوجوانوں نے حصہ لیکر اپنا ہنر آزمایا اور یہ پیغام دیا کہ نابینا افراد بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح کرکٹ میچ کھیل سکتے ہیں Cricket match for blind youth was held in Shopian۔

ویڈیو دیکھیے۔

نابینہ نوجوانوں کے بہتر ذہنی نشوونما کے لیے ضلع شوپیان کے بٹہ پورہ اسٹیڈیم میں ایک کرکٹ میچ کھیلا گیا جس میں جنوبی کشمیر کے مختلف اضلاع کے بینائی سے محروم نوجوانوں نے حصہ لیا۔ بینائی سے محروم نوجوانوں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کر کے شائقین کو حیران کر دیا۔



اس دوران کھلاڑیوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت نابینہ افراد کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات اٹھائے اور مستقبل میں ایسے مقابلے کا انعقاد کیا جانا چاہیے، جس سے نابینہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوسکے۔



