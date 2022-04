جموں: جموں و کشمیر کے سانبہ ضلع میں ریپ کیس کے اندراج میں مبینہ تاخیر پر تین پولیس اہلکاروں کو معطل اور ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) دلباغ سنگھ کے حکم پر، انہیں نابالغ لڑکی کے ریپ کیس سے متعلق معاملے میں ڈیوٹی میں کوتاہی کے لیے محکمانہ انکوائری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) علی عمران، اسسٹنٹ سب انسپکٹر رتن لال، ہیڈ کانسٹیبل ستویندر سنگھ کو معطل کر دیا گیا اور سب ڈویڑنل پولیس آفیسر (ایس ڈی پی او) وجے پور، وشال منہاس کو ان کے عہدے سے ہٹا کر زونل پولیس ہیڈ کوارٹر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ SHO among 3 cops suspended for dereliction of duty in rape case in Samba

شکایت کے مطابق، 16 اور 17 اپریل کی درمیانی رات کو وجے پور تحصیل کی بازیگر بستی میں ایک گھر میں گھسنے کے بعد ملزم شمی نے 11 سالہ لڑکی کے ساتھ گھناؤنا جرم کیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لڑکی کی ماں نے پولیس تھانہ وجے پور سے رجوع کیا لیکن ایس ایچ او اور دیگر عہدیداروں نے مقدمہ کے اندراج میں تاخیر کی اور غیر ضروری اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے شکایت کی نوعیت کو تبدیل کردیا جب کہ شکایت کنندہ کو ملزم کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر مجبور کیا۔

انہوں نے کہا کہ نابالغ لڑکی اور ماں کے ساتھ POCSO کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی پی کو کریمنل انویسٹی گیشن ڈپارٹمنٹ (سی آئی ڈی) کی رپورٹ کے ذریعے کیس اور اہلکاروں کے کردار کے بارے میں معلوم ہوا، اُنہوں نے کرائم برانچ کے ذریعے جانچ کا حکم دیا اور خصوصی ٹیم نے نابالغ لڑکی کے خلاف جرم کی تصدیق کی، جس سے ایس ایچ او کو مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کیس میں تاخیر ہوئی۔

ڈی جی پی کے جاری کردہ حکم کے مطابق، ان میں سے کچھ اہلکاروں کا طرز عمل غیر مناسب ہے اور کارروائی کی ضمانت دی گئی ہے کیونکہ ڈیوٹی روایتی طریقے سے انجام نہیں دی گئی، جو کہ ڈیوٹی سے سنگین غفلت کے مترادف ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ وہ مقدمہ کے اندراج اور گھناؤنے جرم کی تحقیقات سے بچنے میں ملوث ہیں۔ ڈی جی پی نے کمانڈنٹ رادھمی وزیر کی سربراہی میں ان کے خلاف محکمانہ تحقیقات کا بھی حکم دیا۔