بانہال کے علاقے کرواہ میں قائم غوثیہ پبلک اسکول میں اساتذہ اور بنیادی ڈھانچہ پر والدین نے زونل آفسر کو اس بارے میں آگاہ کیا اور درخواست کی ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کا جائزہ لے کر یہاں کا حال دیکھیں۔ جہاں والدین نے کہا کہ کوویڈ 19 کے دو سال بعد اسکول کھل گئے، تاکہ طالب علم صحیح طریقے سے پڑھائی جاری رکھ سکیں تاہم غوثیہ پبلک اسکول میں بنیادی سہولیات اور تعلیمی عملے کی کمی ہے۔ اگر اسکول کمیونٹی اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی تو محکمہ اسکول کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ Lack OF Infrastructure And Staff in Banihal Gousia Public School Krawah

