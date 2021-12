رامبن: ڈپٹی کمشنر رام بن مسرت الاسلام نے ضلع ہسپتال رام بن کا اچانک معائنہ کیا Dc Ramban surprise visit to distract hospital اور کووڈ 19 کی نئی شکل Omicron کے خطرے سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کی تیاریوں کے علاوہ صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر رام بن نے ہسپتال رام بن کا اچانک معائنہ کیا

ڈی سی نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ کووِڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ کووِڈ انفیکشن کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔

انہوں نے وارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں اور حاضرین سے بات چیت کی اور انہیں ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔

انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ مہلک CoVID-19 انفیکشن کے پھیلاو Precautions to prevent the spread of COVID-19 کو روکنے کے لیے ماسک پہنیں اور جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ڈپٹی کمشنر نے کال ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹروں اور دیگر پیرا میڈیکل اور دیگر عملے کا روسٹر بھی چیک کیا۔

انہوں نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ضلع ہسپتال رام بن کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام طبی سہولیات او پی ڈی اور آئی پی ڈی مریضوں کو ان کے متعلقہ اداروں میں بغیر کسی پریشانی کے فراہم کریں۔

ڈی سی نے ضلع ہسپتال میں تعمیر ہو رہے میڈیکل اور پیرہ میڈیکل سرکاری کوارٹر کے کام کا جایزہ لیا ۔ انہوں نے کہا آنکھوں کے ہسپتال اور سرکاری کوارٹرز کا کام سرعت سے چل رہا ہے اور مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا

ڈی سی نے محکمہ صحت کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں اور ان کے ساتھیوں کوPMJAY SEHAT سکیم کے بارے میں آگاہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام مریض اس یونیورسل ہیلتھ انشورنس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔