راجوری ضلع کے سندر بنی علاقے میں ریونیو اہلکاروں اور مقامی باشندوں کے درمیان ہوئی تکرار جھڑپ میں تبدیل ہوئی، جس میں تحصیلدار سمیت کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سندربنی کے کچھ مقامی لوگوں اور تحصیلدار کے درمیان کسی بات پر زبانی تکرار کے بعد ہاتھا پائی ہوئی جس کے بعد تحصیلدار پر مبینہ طور حملہ کیا گیا۔ جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوگیا، حملہ میں کچھ مقامی لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔

مقامی باشندوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تحصیلدار نے ایک مقامی شخص کے ساتھ بدتمیزی کی جس سے صورتحال خراب ہو گئی۔ سینئر سپرانٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) راجوری محمد اسلم نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ ڈی سی راجوری وکاس کنڈل کے مطابق پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ انتظامیہ بھی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔

دریں اثناء، زخمی تحصیلدار کو خصوصی علاج و معالجہ کے لیے جموں ریفر کر دیا گیا۔