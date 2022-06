راجوری: جموں و کشمیر انتظامیہ و محکمہ ٹریفک کی جانب سے HSRP سے متعلق احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 15 جون تک تمام گاڑیوں میں ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹس High Security Registration Plates لگانا لازمی ہے۔ وہیں سرکاری حکم نامہ کے مطابق 15 جون کے بعد احکامات خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی کارروائی شروع ہوچکی ہے۔ ضلع راجوری میں ٹریفک پولیس کی طرف سے کئی مقامات پر ناکے لگائے گئے اور کاروائی کی گئی Action against non installation of high security registration plates in vehicles in Rajouri۔

ویڈیو دیکھیے۔

وہیں ڈی ٹی آئی اعجاز مرزا کی قیادت میں تھنہ منڈی میں ناکہ لگا کر بغیر ہائی سیکورٹی پلیٹ والی متعد گاڑیوں کو سیز کیا گیا۔ ڈی ٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سرکاری حکم نامہ پر عمل کرتے ہوئے جلد سے جلد HSRP لگوائیں۔