کووڈ 19 کے معاملات کے انتظام کے لیے کنٹینمنٹ کی حکمت عملی کو مزید مضبوط بناتے ہوئے، ضلع انتظامیہ راجوری نے مائیکرو کنٹینمنٹ زونز میں ٹیسٹنگ مہم کو تیز کر دیا ہے اور مثبت معاملات کی جلد پتہ لگانے کے لیے بازاروں میں بے ترتیب نمونے لینے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ Early Detection Of The Positive Cases



یہ جانچ مہم ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری، وکاس کنڈل کی ہدایت پر چلائی جا رہی ہے۔.



جانچ کے عمل میں تاخیر سے بچنے کے لیے ہیلتھ اتھارٹیز کے پاس بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کٹس موجود ہیں۔ COVID19 انفیکشن کو فوری دبانے کے لیے مزید لوگوں کی جانچ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون متاثر ہوا ہے۔ ان کا سراغ لگانا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ بیماری کو مزید نہ پھیلائیں اور ان کا پتہ لگانا کہ وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔Testing In Micro Containment Zone



مثبت کیسز کی جلد پتہ لگانے کے لیے ٹیسٹنگ کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے، ضلعی انتظامیہ نے وائرس کی منتقلی کو مزید جانچنے کے لیے ان زونز میں جارحانہ جانچ شروع کر دی ہے۔ Checking The Transmission Of The Virus



مائیکرو کنٹینمنٹ زونز سخت لاک ڈاؤن اور سخت پیری میٹر کنٹرول کے تحت ہیں سوائے ہدایات کے مطابق ضروری ضروریات کے۔ متعلقہ ٹیموں کی جانب سے زونز کے اندر گھر گھر نگرانی کا انتظام ہے جبکہ مائیکرو کنٹینمنٹ زونز میں رہنے والے افراد کے لیے خود کو کووڈ 19 کا ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ The micro containment zones are under strict lockdown



ضلعی انتظامیہ کنٹینمنٹ زونز میں وائرس پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے اس کے علاوہ ان زونز میں مقیم افراد کی سہولت کے لیے ضروری ضروریات کی وافر فراہمی کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔



یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضلع میں 43 مائیکرو کنٹینمنٹ زون ہیں اور اب تک 4143 کووڈ کے نمونے لیے گئے ہیں۔