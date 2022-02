ضلع ترقیاتی کونسل راجوری کے چیئرمین چودھری نسیم لیاقت نے آج بلاک درہال کی پنچایت اُجھان میں کنگرگلی کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام کے مسائل اور مطالبات کا جائزہ لیا۔ DDC Chairman took stock of the issues



اس موقع پر عوام اور ان کے نمائندوں نے چیئرمین کو پانی کی قلت، سڑکوں کی میکڈمائزیشن، سکولوں کی اپ گریڈیشن، صحت کی بہتر خدمات، سرکاری اداروں میں عملے کی کمی کے علاوہ دیگر متعلقہ مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ DDC Chairman took stock of the issues



مخصوص مسائل میں پنچایت سطح کے کاموں کی انجام دہی میں تاخیر، پانی کی قلت، بجلی کے مبالغہ آمیز بل، اُجھان میں واٹر سپلائی اسکیم پر مکینیکل کام کی تکمیل اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ DDC Chairman Visits Kangergali village



شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ڈی سی کے چیئرمین نے کہا کہ ان کی کونسل گورننس کو عوام کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے پرعزم ہے اور اس نے ترقیاتی عمل میں عوام کی شرکت پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعدد اصلاحات کا آغاز کیا ہے۔ DDC Chairman Addresses Gathering



اپنے دورے کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دورے عوام کی شکایات ان کی دہلیز پر سننے اور نچلی سطح پر مقامی ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لینے، مطالبات کا جائزہ لینے اور قابل عمل حل فراہم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔



عوام کو فلاحی اسکیموں اور پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے، انہوں نے مقامی لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنی انفرادی بھلائی کے لیے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی اسکیموں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔



انتظامی یونٹ اور PRIs کے درمیان قریبی ہم آہنگی پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں کی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے PRI ممبران اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر اپنے مسائل حل کریں۔



عوامی بہبود میں پنچایت راج اداروں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، ڈی ڈی سی کے چیئرمین نے کہا کہ پنچایت راج اداروں کو مضبوط بنا کر لوگوں کو اپنے مقامی علاقوں کے تمام ترقیاتی منصوبے تیار کرنے اور زمین پر ان کے نفاذ اور عمل آوری کی نگرانی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔



عوام الناس کے مسائل اور مطالبات کو حل کرتے ہوئے انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ عوامی رابطہ پروگرام کے دوران لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ Public Outreach Programme

بجلی کے مبالغہ آرائی کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے۔