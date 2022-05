جے پور: دلّی کے صدر بازار پولیس تھانے میں مسلم خاتون کی جانب سے جنسی زیادتی انجام دینے کا کیس درج کروانے کے اس پورے معاملے کو لے کر دہلی پولیس کی جانب سے زیرو نمبر کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور ایف آئی آر کو سوائی مادھو پور ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، A 23-year-old woman from Jaipur دہلی کے صدر تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق راجستھان کی کانگریس حکومت میں کابینی وزیر ڈاکٹر مہیش جوشی Rajasthan minister Mahesh Joshi کے فرزند روہت جوشی نے راجستھان اور دہلی کے کئی ہوٹلس میں اس کے ساتھ جنسی واردات کو انجام دیا، اس کی الگ الگ طرح کی ویڈیو بنالی اور اس کو بلیک میل کیا گیا۔ Woman Accuses Rajasthan Minister's Son of Raping Her

ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روہت جوشی کے ساتھ ساتھ اس کے چند دوستوں نے بھی اس کے ساتھ جنسی واردات کو انجام دیا، روہت جوشی مسلم خاتون سے شادی کرنے کے لئے اس کو جھوٹے وعدے کرکے جھانسے دیتا رہا اور اس کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں جنسی واردات کو انجام دیتا رہا، مسلم خاتون نے ایف آئی آر میں بتایا کہ جب بھی میں اس بارے میں روہت جوشی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا اور میرے پورے خاندان کے لوگوں کو بدنام کرنے اور بھنوری دیوی کانڈ انجام دینے کی بات کہتا تھا، مسلم خاتون نے بتایا کہ میں نے کئی مرتبہ پولیس کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے کسی طرح سے کوئی ساتھ نہیں دیا، فی الحال ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس پورے معاملے کی تحقیقات کرتی ہوئی نظر آرہی ہے۔



