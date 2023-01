اجمیر: راجستھان کے اجمیر ضلع کے پشکر تھانہ علاقے کے بنسیلی گاؤں میں واقع ایک نجی ریزورٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہوگئی جب کہ دوسرا شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقت میں سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق پشکر کے ایک پرائیویٹ ریزورٹ میں اچانک فائرنگ سے آس پاس کے علاقے میں سنسنئ پھیل گئی۔ جائے وقوع پر لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہوگئی۔ Shootout At Pushkar ,Ex councillor killed And His Partner seriously Injured in Ajmer

سابق کونسلر اور ہسٹری شیٹر سوائی سنگھ تنور کے سر اور ان کے ساتھی دنیش تیواری کے پیٹ میں گولی ماری گئی۔ دونوں کو ضلع ہستپال میں داخل کرایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے سوائی سنگھ کی موت کی تصدیق کی۔ دوسرے زخمی دنیش تیواری جے ایل این اسپتال میں زیر ہے۔ پولیس کے مطابق آپسی رنجش کے معاملے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ۔ملزم ہسٹری شیٹر سوریہ پرتاپ نے ان دونوں پر فائرنگ کی ہے۔

پولیس نے کہا کہ اس فائرنگ معاملے میں ملوث ہسٹری شیٹر سوریہ پرتاپ کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کردی گئی ہے۔ اس معاملے میں ملوث دیگر لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ فائرنگ کے اسی واقعے کے بعد اجمیر ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ چونارام جاٹ، ایڈیشنل ایس پی سٹی وکاس سنگوان، ایڈیشنل ایس پی رورل ویبھو شرما جے ایل این اسپتال پہنچے اور متوفی کے لواحقین سے تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ Shootout At Pushkar ,Ex councillor killed And His Partner seriously Injured in Ajmer