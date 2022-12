اجمیر :راجستھان کے شہر اجمیر میں عالمی شہرت یافتہ درگاہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ کے 811ویں عرس مبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ اور درگاسے منسلک مختلف تنظیموں کے درمیان اہم میٹنگ ہوئی جس میں سیکیورٹی انتظامات اور زاائرین کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق اہم موضوع پر تبادلہ کیا گیا۔Preparation Of 811th URS In Ajmer Sharif Going On,Meeting On Security Arrangement

اجمیر میں 811 ویں عرس مبارک کی تیاریوں پر میٹنگ

اجمیر شریف درگاکمیٹی کے نائب صدر منور خان نے کہاکہ کیاڈ گاوں میں واقع آرام گاہ پر میلہ کے علقے میں جاری لیا گیا ہے۔تعمیراتی کام مکمل کرانے کی کوشش کی جاری رہی ہے۔

خان نے بتایا کہ درگاہ کمیٹی زائرین کو آرام گاہ پر زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔زائرین کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔اس کے ساتھ عرس کی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی گئی ہے ۔