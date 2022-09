جے پور: بھارت کی مختلف ریاستوں کی طرح راجستھان میں بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ اسی درمیان تین اکتوبر کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی کے موقع پر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ Preparation for jashn e Eid Milad un Nabi S.A.W Begin In Ajmer Sharif

تین اکتوبر کوخواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف کی اجتماعی دعا

ربیع الاول ماہ کے چاند کی اطلاع موصول ہونے کے بعد اجمیر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین شہر قاضی مولانا توصیف احمد صدیقی کے مطابق اجمیر شریف سے عقیدت رکھنے والے تمام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ اجمیر درگاہ علاقہ میں بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربیع الاول کو آمد رسول کی خوشیاں منانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔

حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں اجمیر شریف درگاہ کو برقی قمقم روشنیوں سے سجایا جارہا ہے۔ عقیدت مندوں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت و سلام پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ Preparation for jashn e Eid Milad un Nabi S.A.W Begin In Ajmer Sharif