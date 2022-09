یہ اعداد و شمار ریاست میں چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے سینئر ووٹروں کی جسمانی تصدیق میں سامنے آئے ہیں۔ان بزرگوں کو یکم اکتوبر کو معمر افراد کے عالمی دن کے موقع پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔چیف الیکٹورل آفیسر پروین گپتا نے بتایا کہ جھنجھنو کے بعد جے پور میں 1 ہزار 126، ادے پور میں 968، بھیلواڑہ میں 844، سیکر میں 828 اور پالی میں 820 ووٹر ہیں، جن کی عمریں 100 سال یا اس سے زیادہ ہیں۔سب سے کم باران میں 73، چورو میں 96، ٹونک میں 103، دھول پور میں 121، جیسلمیر میں 153 جن کی عمریں 100 سال یا اس سے زیادہ ہیں۔Voters In Rajasthan Are Over 100 Years Old

راجستھان میں 100 سال سے زیادہ عمر کے 14 ہزار ووٹر

چیف الیکٹورل آفیسر گپتا نے کہا کہ ان ووٹروں کو معمر افراد کے عالمی دن پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔جو بوڑھے لوگ نقل مکانی کرنے کے قابل ہیں ان کو پنچایت بھون یا اسکول کی عمارت میں منعقدہ ایک تقریب میں عوامی طور پر مبارکباد دی جائے گی اور جو لوگ نقل و حرکت کے قابل نہیں ہیں، عہدیدار ان تک پہنچیں گے اور انہیں مبارکباد دیں گے۔اس پروگرام میں الیکٹورل سکول کے ممبران موجود ہوں گے۔

چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایات پر ملک کے انتخابی عمل میں مسلسل تعاون کرنے اور جمہوری عمل میں حصہ لینے پر ان بزرگ افراد کو اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر معمر افراد کو چیف الیکشن کمشنر کے دستخط شدہ تعریفی سرٹیفکیٹ دے کر نوازا جائے گا۔پروگرام میں ووٹر بیداری کی سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی۔