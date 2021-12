راجستھان کے بھرتپور کے نگر اسمبلی حلقے سے رکن اسیمبلی واجب علی ٹونک ضلع کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ عربک اینڈ پرسین ریسرچ انسٹیٹیوٹ (اے پی آر آئی) میں رکھے ہوے بڑے قرآن پاک Holy Quran کی زیارت کی۔

رکن اسمبلی واجب علی کا ٹونک دورہ

یہاں پر موجود اے پی آر آئی کے ذمہ داران نے انھیں بڑے قرآن کے بارے میں اہم معلومات سمیت دیگر باتوں سے واقف کروایا۔

اس موقع پر واجب علی نے کہا کہ انھیں یہاں سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی Wajib Ali Received a lot of Information from Here ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہاں پر تاریخی کتابیں رکھی ہوئی ہے، وہ تمام اپنے آپ میں الگ پہچان رکھتی ہیں۔ انھیں یہاں آکر کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں جو چیزیں موجود ہیں اس سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے کون کون سے دور دیکھے ہیں۔