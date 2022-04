ادے پور: سجن گڑھ کی پہاڑیوں میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جاسکا ہے۔ تاہم جنگلاتی عملہ اور فائر بریگیڈ کے اہلکار آگ پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تیز ہوا کی وجہ سے آگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ سجن گڑھ کی پہاڑیوں سے اتوار کی علی الصبح آگ کے شعلے بھڑکنے لگے جس نے اب تک پہاڑی کے بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے The fierce fire broke out in the bushes of the Sajjangarh hills۔

ویڈیو دیکھیے۔

محکمہ جنگلات کے حکام سے موصولہ اطلاع کے مطابق اتوار کی صبح سجن گڑھ کے گوریلا گاؤں کے قریب ہر مہادیو مندر کے قریب بھڑکنے والی آگ کے شعلے تیز ہوا کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھیل گئے۔ تاہم اس بار آگ لگنے کی وجہ گرمی نہیں ہے۔ حکام کے مطابق باؤنڈری وال کے باہر کچرا جلایا گیا۔ ایسے میں آگ کے شعلے اتنے زبردست تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے بڑے حصہ اپنی گود میں لے لیا۔

آگ بجھانے کے لیے ادے پور میونسپل کارپوریشن کے تین فائر بریگیڈ اور نارائن سیوا سنستھان کے فائر بریگیڈ کے ساتھ 50 سے 60 عملہ اتوار کی صبح سے آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ لیکن ابھی تک آگ کے شعلوں پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ وائلڈ لائف کنزرویٹر آف فاریسٹ اجیت اُدائی نے بتایا کہ جنگل کے باہر کچرے کو کسی نے آگ لگائی جس کی چنگاری دور تک پہنچ گئی۔

ایئرفورس کے ہیلی کاپٹر نے پانی بھرا اور بڑے علاقے کی طرف شروع ہونے والی آگ پر دو بار پانی چھڑکا۔ اس ہیلی کاپٹر میں ضلع کلکٹر تاراچند مینا اور ڈی ایف او ڈاکٹر اجیت اونچائی بھی موجود تھے۔ اس نے علاقے میں آگ لگنے کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ یہاں اندھیرے کے بعد شام کو ہیلی کاپٹر دوبارہ واپس آیا۔ ساتھ ہی زیادہ درخواستوں کے ساتھ بڑا علاقہ دیکھا گیا، اس لیے اب یہ ہیلی کاپٹر منگل کو صبح ساڑھے 5 بجے ٹیک آف کے بعد دوبارہ کام شروع کر دے گا۔

7000 ڈی ایف او اونچائی نے بتایا کہ اس آرمی ہیلی کاپٹر میں نصب بالٹی کی گنجائش 4900 لیٹر ہے لیکن یہ تقریباً 35 لیٹر بھری ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے پیر کو ہیلی کاپٹر نے تقریباً 7000 لیٹر پانی کا دو بار اسپرے کیا۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو آگ پر مکمل قابو پانے تک آپریشن جاری رہے گا۔