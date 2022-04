جے پور: راجستھان کے دارالحکومت جے پور کے سیریل لائنس علاقے میں واقع وزیراعلیٰ اشوک گہلوت کی رہائش گاہ پر ہوا، اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ریاست راجستھان سے کثیر تعداد میں لوگ دارالحکومت جے پور پہنچے۔ یہاں شام کو 6 بج کر 58 منٹ پر روزاہ کھولا گیا۔ مفتی عبدالستار مغرب کی نماز پڑھائی، جس میں کورونا وبا اور ملک کی ترقی کے لئے دعا کی Iftar Arranged by the Chief Minister of Rajasthan۔

راجستھان حکومت میں کابینہ وزیر صالح محمد، پرتاپ سنگھ، بی ڈی کلا، ممتا بھوپیس، سکونتلا راوت، پرمود جین بھایا، راجستھان وقف بورڈ چیئرمین خانو خان بودھوالی، اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رفیق خان، راجستھان حج کمیٹی کے چیئرمین امین قاغذی سمیت دیگر لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے۔

